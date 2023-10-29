"Махачкала — не Умань": "єврейські погроми" в Дагестані викликали реакцію в мережі

У мережі зауважили, що силовики не надто активно реагували на події в аеропорту

Ситуація в Махачкалі, де розлючений натовп захопив аеропорт, продовжує залишатися напруженим, а силовики все ж таки змогли витіснити натовп за межі злітної смуги і почали проводити затримання, правда без особливої запопадливості. Тим часом у мережі вже почали жартувати про ситуацію.

Як інформує Baza, поки що відомо про те, що на території аеропорту затримали лише чотирьох осіб, хоча слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за статтею про масові заворушення. Варто зазначити, що там за цією статтею дають від восьми до 15 років за ґратами.

Тим часом у "Росавіації" кажуть, що о 22:20 за московським часом (21:20 за Києвом) "аеродром було звільнено від несанкціоновано прониклих громадян". При цьому аеропорт був закритий для прийому повітряних суден і залишатиметься закритим до 6 листопада.

Своєю чергою, користувачі мережі почали жартувати про ситуацію.

При цьому деякі зауважили, що ситуація в Махачкалі відбувається на тлі чуток про смерть російського диктатора володимира путіна, а також, що офіційні особи країни поки що не дали своєї реакції.

Інші ж зауважили, що демонстрації там мирними не були, але це не призвело до активної реакції силовиків.

Махачкала на карті

Як повідомлялося раніше, протести в Дагестані почалися після початку наземної операції Ізраїлю у Секторі Газа. Проте, за даними ЗМІ, Ізраїль ухвалив рішення призупинити повномасштабну наземну операцію.