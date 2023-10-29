Ситуация под контролем? Агрессивная толпа в Махачкале вновь захватила аэропорт (видео)

Ситуация в аэропорту остается сложной

Ситуация в Дагестане продолжает накаляться, а новые видеозаписи с места происшествия показывают, что несмотря на заявления властей о том, что демонстрантов вытеснили за пределы аэропорта Махачкалы, на самом деле это не так.

Как информирует российский telegram-канал Baza, после заявления "Росавиации" об освобождении аэропорта, там произошли столкновения, в ходе которых одному из полицейских пробили голову камнем.

В других местных каналах появились сообщения, что он якобы умер, но эту информацию быстро опровергли. Отмечается, что полицейского доставили в одну из клиник Махачкалы, где ему проводят МРТ.

Вместе с тем, так обнародовали новые видео, на которых заметно, что люди продолжают бродить по взлетно-посадочной полосе с флагами Палестины.

Еще на одном видео можно увидеть, что силовики действительно пытались вытеснить демонстрантов за пределы аэропорта и даже открывали огонь. В ответ люди забросали их камнями и бутылками.

При этом люди в самолетах все еще не могут выйти наружу. Некоторые из них находятся там уже более трех часов.

Как сообщалось ранее, ситуация в аэропорту Дагестана и беспомощность российских силовиков уже вызвала волну шуток в сети.