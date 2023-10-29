Ситуація під контролем? Агресивний натовп у Махачкалі знову захопив аеропорт (відео)

Ситуація в аеропорту залишається складною

Ситуація в Дагестані продовжує розпалюватися, а нові відеозаписи з місця події показують, що попри заяви влади про те, що демонстрантів витіснили за межі аеропорту Махачкали, насправді це не так.

Як повідомляє російський telegram-канал Baza, після заяви "Росавіації" про звільнення аеропорту, там відбулися сутички, в ході яких одному з поліцейських пробили голову каменем.

В інших місцевих каналах з’явилися повідомлення, що він нібито помер, але цю інформацію швидко спростували. Зазначається, що поліцейського доставили до однієї з клінік Махачкали, де йому проводять МРТ.

Водночас було оприлюднено нові відео, на яких помітно, що люди продовжують бродити злітно-посадковою смугою з прапорами Палестини.

Ще на одному відео можна побачити, що силовики справді намагалися витіснити демонстрантів за межі аеропорту та навіть відкривали вогонь. У відповідь люди закидали їх камінням та пляшками.

При цьому люди в літаках все ще не можуть вийти назовні. Деякі з них перебувають там уже понад три години.

Як повідомлялося раніше, ситуація в аеропорту Дагестану та безпорадність російських силовиків вже викликала хвилю жартів у мережі.