Росіяни вже традиційно знайшли винних у своїх заворушеннях

Поки ситуація в Дагестані продовжує залишатися напруженою через захоплення демонстрантами аеропорту в Махачкалі, російські пропагандисти вже знайшли винних. Як виявилося, у всьому винні нібито українці.

Так, у російських каналах з’явилися повідомлення, що нібито цей конфлікт "підігрівали" українські спецслужби, які "хотіли влаштувати розправу над євреями руками дагестанських мусульман".

Але на цьому припущення не зупинилися, після чого там вирішили додати, що українські спецслужби нібито перебувають під контролем американських, які допомагають Ізраїлю.

Як це всі пропагандисти змогли скласти в єдиний ланцюжок, залишається незрозумілим.

Примітно, що звинувачувати українські спецслужби почали і в дагестанських каналах, які звернули увагу на те, що в інших каналах Дагестану повідомили про прибуття літака з Тель-Авіва.

У повідомленні йдеться, що інформацію про літак з Ізраїлю нібито поширюють українці, але в наступному повідомленні автори каналу визнають, що такий маршрут діє вже давно.

Як повідомлялося раніше, ситуація в аеропорту Дагестану та безпорадність російських силовиків вже викликала хвилю жартів у мережі.