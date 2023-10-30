Отключения света начнутся уже в ноябре: в Раде озвучили важное предупреждение

В Украине уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута

Плановые отключения света в Украине могут начаться уже в ноябре. При этом ограничения с большой вероятностью будут даже в том случае, если российские оккупанты не будут совершать ракетные обстрелы и атаки дронами.

Об этом народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, это связано с дефицитом генерации.

"Благодаря тому, что стоит солнечная погода, нас спасают солнечные панели. Солнечные электростанции дают генерацию, и нам это позволяет не только обеспечивать себя, но даже в дневные часы экспортировать электроэнергию в Европу. В ночное время тоже, потому что мы мало потребляем, у нас есть некоторый профицит", — отметил Нагорняк.

Депутат также добавил, что с большой вероятностью с середины ноября у нас будет дефицит электричества. Его нельзя будет перекрыть даже импортом. И это даже при отсутствии обстрелов. Он также подчеркнул, что обстрелы в Украине ожидают по балансирующим мощностям.

"Если будут обстреливать подстанции "Укрэнерго" и энергетики не будут быстро успевать их чинить, существует даже вероятность локальных блэкаутов. Я думаю, что речь будет именно о локальных блэкаутах, региональных отключениях там, где будут прилеты. Уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные могут быть, и с большой вероятностью нужно к этому готовиться", — отметил собеседник издания.

Полный текст интервью читайте в материале "Телеграфа": Ограничения по свету будут даже без обстрелов, — нардеп о блэкауте, грядущей зиме и ценах на электричество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве энергетики порекомендовали украинцам купить генераторы и запастись повербанками на эту зиму.