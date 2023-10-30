Відключення світла розпочнуться вже у листопаді: у Раді озвучили важливе попередження

В Україні вже є розуміння, як намагатися вберегти всю спільну українську енергосистему від загального блекауту

Планові відключення світла в Україні можуть розпочатися вже у листопаді. При цьому обмеження з великою ймовірністю будуть навіть у тому випадку, якщо російські окупанти не здійснюватимуть ракетних обстрілів і атак дронами.

Про це народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, це пов’язано із дефіцитом генерації.

"Завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, нас рятують сонячні панелі. Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть в денні години експортувати електроенергію в Європу. В нічний час теж, внаслідок того, що ми мало споживаємо, у нас є деякий профіцит", — зазначив Нагорняк.

Депутат також додав, що з великою ймовірністю з середини листопада ми матимемо дефіцит електрики. Його не можна буде перекрити навіть імпортом. І це навіть за відсутності обстрілів. Він також наголосив, що обстріли в Україні очікують по балансуючим потужностями.

"Якщо обстрілюватимуть підстанції "Укренерго" і енергетики не будуть швидко встигати їх лагодити, то існує навіть ймовірність локальних блекаутів. Я думаю, що мова буде саме про локальні блекаути, регіональні відключення там, де будуть прильоти. Вже є розуміння, як намагатися вберегти всю загальну українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні можуть бути, і з великою ймовірністю потрібно до цього готуватися", — зазначив співрозмовник.

Повний текст інтерв’ю читайте в матеріалі "Телеграфа": Обмеження по світлу будуть навіть без обстрілів, — нардеп про блекаут, зиму і ціни на електрику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві енергетики порекомендували українцям купити генератори та запастися повербанками цієї зими.