"Мы можем больше, чем россия": Федоров рассказал интересную деталь об украинских дронах

За полгода в производстве были достигнуты большие успехи

Украина наращивает производство беспилотных летательных аппаратов и за последние полгода уже виден блестящий результат. Дроны, которые страна в прошлом году закупала, уже сегодня производит десятками тысяч.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Украина Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина. По его словам, Украина может производить больше дронов, чем россия, но при одном условии.

"Мы сможем производить больше БПЛА, чем производит россия, только если будем открывать рынок и давать возможность предпринимателям масштабировать производство, никогда ни один институт, ни одна вертикаль не сможет производить больше, чем предприниматель, умеющий масштабировать производство", — сказал Федоров.

Он также добавил, что за последние полгода есть огромные успехи в производстве. К примеру, дроны, которые Украина в прошлом году закупала по 300 штук, в этом году страна будет сама производить десятками тысяч. При этом, программа была запущена в марте и за полгода был достигнут такой результат. В следующем году он будет еще больше.

"Что касается ПТУ, профтехобразования, школ и производства дронов – мы это планируем в следующем году и сейчас бюджетируем это, и запускаем этот процесс для того, чтобы в каждом районе была школа, где нашим детям можно в рамках предмета "Защита Украины" научиться пилотировать дрон, познакомиться с этой технологией вообще, понять, как происходит развитие этого направления роботизированных технологий Подобные программы будут запускаться в университетах", — объяснил вице-премьер.

Говоря о масштабном производстве беспилотников Федоров отметил, что в этом деле главное следить за изменениями технологии войны.

"Сегодня одну связь нужно применять, завтра другую. Сегодня FPV используют одну камеру, а завтра нужно летать на FPV ночью. Вчера не потребовался ретранслятор для FPV, а сегодня мы выбили технику в диапазоне 10 км, нам нужно увеличивать range, нам нужны коптеры, которые будут ретрансляторами", — отметил он.

На подобные изменения необходимо быстро реагировать предпринимателям и масштабировать производство.

"Это показывает опыт и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, когда собирались наиболее прогрессивные производители, для них открывались все возможности и они генерировали новые технологии для победы", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM Вадим Юник рассказал "Телеграфу", что для запуска производства БПЛА необходимо бизнесу в Украине.