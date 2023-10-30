"Ми можемо більше, ніж росія": Федоров розповів цікаву деталь про українські дрони

За півроку у виробництві було досягнуто великих успіхів

Україна нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів і протягом останніх півроку вже видно блискучий результат. Дрони, які країна минулого року закуповувала, вже сьогодні виготовляє десятками тисяч.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, Україна може виробляти більше дронів, ніж росія, але за однієї умови.

"Ми зможемо виробляти більше БПЛА, ніж виробляє росія, тільки якщо відкриватимемо ринок і даватимемо можливість підприємцям масштабувати виробництво, ніколи жоден інститут, жодна вертикаль не зможе виробляти більше, ніж підприємець, який вміє масштабувати виробництво", — сказав Федоров.

Він також додав, що за останні пів року є величезні успіхи у виробництві. Наприклад, дрони, які Україна торік закуповувала по 300 штук, цього року країна сама вироблятиме десятками тисяч. При цьому програма була запущена в березні й за пів року було досягнуто такого результату. Наступного року він буде ще більшим.

"Щодо ПТУ, профтехосвіти, шкіл та виробництва дронів – ми це плануємо наступного року і зараз бюджетуємо це, і запускаємо цей процес для того, щоб у кожному районі була школа, де нашим дітям можна в рамках предмета "Захист України" навчитися пілотувати дрон, познайомитися з цією технологією взагалі, зрозуміти, як відбувається розвиток цього напряму роботизованих технологій Подібні програми запускатимуться в університетах", — пояснив віцепрем'єр.

Говорячи про масштабне виробництво безпілотників, Федоров зазначив, що в цій справі головне стежити за змінами технології війни.

"Сьогодні FPV використовують одну камеру, а завтра потрібно літати на FPV вночі. Вчора не потрібен був ретранслятор для FPV, а сьогодні ми вибили техніку в діапазоні 10 км, нам потрібно збільшувати range, нам потрібні коптери, які будуть ретрансляторами", — зазначив він.

На такі зміни необхідно швидко реагувати підприємцям та масштабувати виробництво.

"Це показує досвід і Першої світової війни, і Другої світової війни, коли збиралися найпрогресивніші виробники, для них відкривалися всі можливості та вони генерували нові технології для перемоги", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM Вадим Юник розповів "Телеграфу", що для запуску виробництва БПЛА необхідно бізнесу в Україні.