Самое большое поражение россиян: военные назвали количество потерь рф под Авдеевкой

Враг продолжает атаковать и подтягивает резервы

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери в боях за Авдеевку. На этом направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Опытное.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, пишет Armyinform. По его словам, в субботу, 28 октября, на Авдеевском направлении было отражено более 10 атак.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка — самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника на Донетчине в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники. Только за вчерашний день снова было уничтожено 5 танков врага, среди которых есть Т-90", — заявил Штупун.

В то же время, он отметил, что враг пытается подтягивать резервы. По словам спикера, в частности на Авдеевском направлении сейчас оккупанты удерживают до 40 тысяч человек.

"Враг идет вперед, несет потери, остатки убегают назад, и их всеми правдами и не правдами пытаются собрать в кучу и снова гонят вперед. Обычные солдаты видят те потери и начинают отказываться идти на верную смерть, поэтому российское командование пытается их обманывать или привлекать какие-то свежие силы из глубинки россии, которые еще не осведомлены о том, что творится на фронте. А еще командиры запугивают и применяют физическую силу к обычным солдатам. Как следствие — оккупанты начинают сдаваться в плен", — подчеркнул Штупун.

Только 28 октября, по его информации, насчитали около 10 оккупантов, сдавшихся украинским бойцам. "Также захватчики аврально меняют некоторых командиров, что свидетельствует о больших проблемах у россиян. Но расслабляться не стоит, потому что у врага еще есть силы, и надо быть готовыми дать им отпор", — подытожил Штупун.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в США оценили ситуацию в Авдеевке. По словам американских спецслужб, у россиян там серьезные потери, но есть опасность для Украины.