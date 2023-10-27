У оккупантов огромные потери, но есть угроза: в США оценили события вокруг Авдеевки

Оккупанты сохраняют наступательный потенциал

российская армия несет значительные потери в боях за Авдеевку. Несмотря на это, военное руководство оккупантов продолжает посылать на убой своих подчиненных.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, россияне пытаются уменьшить сопротивление среди своих солдат. Всех, кто не выполняют приказы, фактически казнят.

Кирби отметил, что в россии не ценят жизни собственных солдат. К ним относятся как к расходному материалу.

Говоря об успехах ВСУ он отметил, что наши защитники продолжают удерживать позиции в районах Авдеевки, Лимана и Купянска.

"Мы получили данные о том, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Нам сообщили, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", — сказал представитель Белого дома.

Он также добавил, что только с 11 октября враг потерял свыше 125 единиц бронетехники в окрестностях Авдеевки. Там же противник потерял военного оборудования в количестве, которым можно было снабдить целый батальон. Даже после таких потерь вероятность новых наступлений со стороны оккупантов остается высокой.

"Мы ожидаем новых атак со стороны россии. Нам нужно помнить, что у россии есть определенный наступательный потенциал и, не исключено, сможет достичь определенных тактических достижений в течение ближайших месяцев", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что новая атака россиян на Авдеевку является попыткой одержать "знаковую победу".