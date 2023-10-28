Война — день 612: оккупанты несут сокрушительные потери под Авдеевкой, но готовят новые провокации

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 28 октября 2023 года. Российские оккупанты продолжают попытки штурма Авдеевки в попытках добиться еще каких-то существенных успехов на Донбассе, не имеют особых успехов, однако несут потери целыми бригадами. Также разведка предупреждает о подготовке врагом провокаций, направленных на дискредитацию министерства обороны Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Взрывы в Днепре, также есть цели в сторону Кривого Рога.

00:00 В результате вечернего обстрела Херсона число пострадавших увеличилось до восьми человек, сообщает городская власть.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 28.10.2023

Информацию за 25 октября смотрите по ссылке: Война — день 609: ВСУ получили преимущество на фронте, но россияне не прекращают попыток атаковать

С данными за 26 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 610: оккупанты превращают Авдеевку в Бахмут и не собираются останавливать атаки

О том, что происходило 27 октября, читайте в материале: Война — день 611: оккупанты увязли под Авдеевкой, а Украина все ближе к членству в ЕС