Укр

Война — день 612: оккупанты несут сокрушительные потери под Авдеевкой, но готовят новые провокации

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
775
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам Новость обновлена 28 октября 2023, 01:06
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 28 октября 2023 года. Российские оккупанты продолжают попытки штурма Авдеевки в попытках добиться еще каких-то существенных успехов на Донбассе, не имеют особых успехов, однако несут потери целыми бригадами. Также разведка предупреждает о подготовке врагом провокаций, направленных на дискредитацию министерства обороны Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Взрывы в Днепре, также есть цели в сторону Кривого Рога.

00:00 В результате вечернего обстрела Херсона число пострадавших увеличилось до восьми человек, сообщает городская власть.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 28.10.2023
Карта боевых действий Украина 28.10.2023

Информацию за 25 октября смотрите по ссылке: Война — день 609: ВСУ получили преимущество на фронте, но россияне не прекращают попыток атаковать

С данными за 26 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 610: оккупанты превращают Авдеевку в Бахмут и не собираются останавливать атаки

О том, что происходило 27 октября, читайте в материале: Война — день 611: оккупанты увязли под Авдеевкой, а Украина все ближе к членству в ЕС