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Війна — день 612: окупанти зазнають нищівних втрат під Авдіївкою, але готують нові провокації

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 28 жовтня 2023, 01:06
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 28 жовтня 2023 року. Російські окупанти продовжують спроби штурму Авдіївки у спробах досягти ще якихось суттєвих успіхів на Донбасі, не мають особливих успіхів, проте зазнають втрат цілими бригадами. Також розвідка попереджає про підготовку ворогом провокацій, спрямованих на дискредитацію Міністерства оборони України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Вибухи у Дніпрі, також є цілі у бік Кривого Рогу.

00:00 Внаслідок вечірнього обстрілу Херсона кількість постраждалих збільшилася до восьми людей, повідомляє міська влада.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій Україна 28.10.2023
Карта бойових дій Україна 28.10.2023

Інформацію за 25 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 609: ЗСУ отримали перевагу на фронті, але росіяни не припиняють спроб атакувати

З даними за 26 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 610: окупанти перетворюють Авдіївку на Бахмут і не збираються зупиняти атаки

Про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 611: окупанти загрузли під Авдіївкою, а Україна дедалі ближче до членства в ЄС