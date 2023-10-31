Война — день 615: россияне не прекращают штурмы в районе Авдеевки, ситуация остается тяжелой

Оперативно о главном за сутки

Война украинского народа против российских оккупантов продолжается. Россияне не прекращают атаковать позиции украинских защитников на многих участках фронта, однако "горячее" всего по-прежнему в районе Авдеевки (Донецкая обл.). Более того, на этом участке фронта оккупанты достигли определенного успеха, однако тактического преимущества от этого не получили.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть все основания считать, что в Палате представителей США есть голоса за закон о предоставлении дополнительной помощи Украине, хотя там есть большое политическое противостояние.

С данными за 28 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 612: оккупанты несут сокрушительные потери под Авдеевкой, но готовят новые провокации

О том, что происходило 29 октября, читайте в материале: Война — день 613: россияне несут серьезные потери у Авдеевки, но продолжают атаки

Информацию за 30 октября смотрите по ссылке: Война — день 614: россияне продолжают атаковать позиции ВСУ, неся колоссальные потери