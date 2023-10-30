Оккупанты выбили ВСУ с одной позиции в районе Авдеевки, но есть нюанс

Захватчики продолжают давление в сторону сел Северное и Тоненькое

В ходе атаки на Авдеевку, которую упорно продолжают российские оккупанты, им удалось отодвинуть украинских военных с карьера возле села Водяное. Однако тактической ценности у него не было.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский блогер Роман Шрайк, опираясь на данные по картам DeepState. Он отметил, что с этого карьера наблюдаются только южные участки, которые уже оккупированы.

"В таком положении, каком он (карьер, — Ред.) был последние месяцы, вообще вызывает удивление, как его удавалось удерживать. В контексте оборонной операции, бежать возвращать карьер не будет чем-то правильным", — сказал Шрайк.

Он также добавил, что захватчики продолжают давление в сторону сел Северное и Тоненькое. Атаки происходят возле Спартака и Каменки, при этом противник держит в тонусе силы, завязанные на непосредственную оборону самого города.

Украинским воинам удается отражать атаки врага. В свою очередь россияне сосредотачивают силы для нанесения нового удара, выбирая между северным и южным фасом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Авдеевка стала самым большим поражением российских захватчиков, если говорить о количестве потерь, как техники, так и живой силы.