ВСУ имеют успех на двух участках фронта: подробности и карта

Силы обороны ценой героических усилий оттесняют врага

Идет 615-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 30 октября, украинские войска продвинулись вблизи Бахмута. Также у ВСУ есть успехи на западе Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Геолокационные данные, опубликованные 30 октября, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Курдюмовки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Ситуация под Бахмутом на карте deepstate

Вместе с тем, согласно геолокационным данным от 29 октября, украинские силы незначительно продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Ситуация в районе Работино на карте deepstate

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска "значительно усилили свою группировку" под Бахмутом. Враг перешел от оборонительных действий к более "активным". При этом эксперты отметили, что на данный момент ISW не может проверить существенные изменения в составе российских войск под Бахмутом.

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Бахмута возле Берховки (на северо-западной окраине Бахмута), Васюковки (12 км к северу от Бахмута). Также идут бои у Орехово-Васильевки (10 км к северо-западу от Бахмута).

Как сообщал "Телеграф", в ходе атаки на Авдеевку, которую упорно продолжают российские оккупанты, им удалось отодвинуть украинских военных с карьера возле села Водяное. Однако тактической ценности у него не было.

Обратите внимание! Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны и чего ожидать в обозримом будущем: Воюющий спикер InformNapalm — о боях, политвозне и ошибках украинской власти