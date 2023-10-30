Оккупанты пошли в атаку на одном из ключевых направлений: Сырский раскрыл детали

Оккупанты начали массово обстреливать позиции ВСУ

В районе Бахмута русские военные перешли к активным боевым действиям. Они существенно усилили свою группировку и пытаются остановить продвижение ВСУ.

Поэтому ситуация в зоне боевых действий остается крайне тяжелой. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Враг не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует наши позиции. Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", — рассказал. Сырский.

Карта боевых действий на 30 октября. Источник: Deep State

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что на отдельных участках России активно использует десантные подразделения и штурмовые группы из состава отрядов "Шторм Z". Благодаря им Россия стремится остановить наступление украинских воинов и восстановить утраченные позиции.

"Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", — отметил Сырский.

Отметим, что по данным Института изучения войны (ISW), за прошедшие сутки, 29 октября, ВСУ продвинулись за железнодорожный путь к югу от Андреевки, что 10 км юго-западнее Бахмута.

Также украинские бойцы продвинулись на западе Запорожской области. Так, в Генштабе сообщили, что армия продолжала наступление на Мелитопольском направлении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 30 октября в Запорожье прогремел мощный взрыв.