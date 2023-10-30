Воюющий спикер InformNapalm — о боях, политвозне и ошибках украинской власти

Дозированная помощь США и ЕС не дает ВСУ возможности эффективнее "валить" оккупантов.

Россияне уже три недели массированно штурмуют Авдеевку, потеряв за это время минимум бригаду, как уверяет президент Владимир Зеленский. Параллельно с активизацией оккупантов на военном фронте проходят неприятные для нас процессы на фронте международном.

Новый спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Майк Джонсон продолжает делать подножки военной помощи Киеву. В частности, хочет разделить пакеты поддержки Израиля и Украины. Не радует и новость о том, что Евросоюз поставил Украине всего 300 тысяч из обещанного весной миллиона артиллерийских снарядов, тогда как Северная Корея за более короткий срок поставила россии 350 тысяч боеприпасов.

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны и чего ожидать в обозримом будущем.

Есть вопросы к партнерам

— Есть ли риск, что поддержка Украины со стороны США ослабнет?

— Нет. Даже республиканцы признали, что Джо Байден недавно выдал один из самых мощных спичей XXI века от президентов США. Он четко дал понять, почему важно помогать и Украине, и Израилю. Провел четкую параллель между ХАМАС и рф. Акцентировал, что политика изоляционизма сделает хуже самим Штатам. Ведь проблемы мира от этого никуда не денутся. Только усугубятся. И обрушаться потом на США с невероятной силой.

То, что спикером Палаты представителей стал трампист, уже начавший определенные манипуляции, вряд ли ослабит общую поддержку Украины. Хотя, понятно, какие-то "подлянки" возможны. Как уже происходит с желанием республиканцев разделить помощь Украине и Израилю, которую Белый дом "зашил" в один пакет.

Понятно, что уже вовсю разворачивается предвыборная кампания. И республиканцы хотят получить какой-то бенефис на критике демократов. Правда, пока это выглядит больше как выстрел себе в ногу, потому что внешняя политика Байдена в разы круче и стратегически грамотнее трамповского изоляционизма.

Именно поэтому думаю, что поддержка Украины со стороны США не ослабнет. Ведь американцы понимают, что будет, если дать победить россиянам. А будет — пылающий Тайвань, вероятная агрессия Северной Кореи против Южной. Да и в принципе еще одного Афганистана (в который Штаты так вложились — и так бездарно оттуда ушли, после чего рухнули все их "вложения") сами США не переживут.

— Можно ли считать предоставляемую нам помощь достаточной?

— Ни в коей мере! Из-за недостаточной, со срывами поставок, помощи со стороны союзников Украины, россияне получают возможность перегруппироваться, довооружаться, осуществлять свои атаки и контратаки, переводить экономику на военные рельсы.

Тот же Евросоюз вместо обещанного миллиона снарядов прислал нам пока всего 300 тысяч, хотя основная часть времени, за которое обещали это всё поставить, уже истекла.

Такая дозированная помощь (как от европейцев, так и от американцев) не дает нам возможность более эффективно "валить" русских. Поддержка значительно просела по всем параметрам — и в бронетехнике, и в боеприпасах, и по прочим позициям. Обещают много. Делают мало. А тем временем россияне налаживают цепочки поставок — из Ирана, Северной Кореи, возможно, еще откуда-то.

Впрочем, пенять только на союзников — неправильно. У нас есть ряд внутренних проблем. Одна из них — неадекватная вызовам работа нашего правительства. С которым давно нужно провести воспитательную работу, возможно, с применением физической силы.

— Какие именно претензии к правительству?

— За полтора года наши власти не удосужились переориентировать экономику на военные рельсы, запустить частный сектор в ВПК. Это дало бы качественный результат — у нас бы стало куда больше снарядов, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), дронов.

Простой пример. Мой сосед является одним из основателей фирмы, производящей разного типа РЭБ-системы. Он ездит на испытания в разные бригады — напрямую, чтоб заключать контракты. Почему не дают возможности делать подобного частникам, специализирующимся в изготовлении разных видов техники, вооружений? Почему у нас до сих пор антидроновые ружья, карематы, тепловизоры покупают волонтеры? Централизованной закупки "мавиков" (небольшие компактные БПЛА) нет. Тут, опять же, выручают волонтеры. В то время, как в правительстве только рассказывают, что мы что-то в каких-то количествах будем когда-то производить. Вы не рассказывайте, а производите — и передавайте военным!

Война — тотальная, а мобилизация — нет

— Какие еще внутренние проблемы мешают нам эффективнее воевать?

— Для меня странно, что война у нас — тотальная, а мобилизация — нет. Что служат в основной массе обычные украинцы. А где политики, чиновники, их советники? Их дети? Где тот же бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко? Он же призывного возраста. Где бывший глава ОП — Андрей Богдан? Где куча министров и замминистров, которых уволили — и которые непонятно чем сейчас занимаются? Почему они не в рядах ВСУ?

Если бы ко мне в подразделение пришел Кирилл Тимошенко — он бы, вероятно, не воевал (я сомневаюсь, что из него получился бы хороший боец). Но я бы не "парился", что нам не хватает машин, амуниции, дронов и так далее.

Ненормально, когда воюет только часть страны. Когда некие молодые бизнесмены боятся людей в военной форме.

Когда возле ночных клубов тусуется быдломасса, которая "устала от войны", хоть никогда не была на передовой. И почему-то военкомы там не раздают повестки. Опасаясь, вероятно, вручить их сыночку каких-то влиятельных родителей.

— Если бы была возможность задать вопросы представителям действующей власти — какие бы еще задал?

— У спикера ВР Стефанчука спросил бы — а сколько помощников депутатов фракции "Слуга народа" пошли воевать? Я знаю, что воюют помощники нардепов от "Европейской солидарности", от "Голоса", немного даже от "Батькивщины". Но вот от партии власти — мизерный процент. Почему так?

Идет 20-й месяц войны, многие из воинов ощущают себя "кинутыми" властью и частью общества. Такое впечатление, что нас решили оставить на фронте до конца. Будто у нас нет семей, нет необходимости отдыха. Где ротации? Где справедливость?

При этом известно, что власть собирает сведения о медийных и политических деятелей в армии. Для чего? Чтобы закрыть им рот? Чтобы не задавали неудобные вопросы действующей власти?

Вместо того, чтобы заниматься укреплением обороноспособности страны, кто-то вновь начал активно играться в политику. И это противно.

Неужели они там, на Банковой, думают что мы, фронтовики, ничего не видим? Что мы настолько оторваны от жизни? Ошибаются. Скорее оторван от реалий тот, кто позволяет себе в военное время такие игрища.

О боях и перспективах

— Сводки Генштаба, по понятным причинам, отражают лишь часть происходящего на фронте, да еще и достаточно сухо. Как описал бы ты ситуацию на "передке" на данный момент?

— На Бердянском направлении россияне пытаются контратаковать, но наши дают им "люлей". В районе Вербового у нас есть продвижение, думаю, там будет что-то интересное.

На Херсонщине тоже хорошо кроем "солянку", которую россияне собрали на левом берегу. Качественно работают украинские ДРГ.

В районе Купянска идет "лупилово". Наши занимают там важные высоты — и грамотно отрабатывают по новым и новым волнам атак противника.

У Бахмута, несмотря на жесткое сопротивление оккупантов, идет наше постепенное продвижение. Мы уже зашли за "железку", хороший "движ" происходит в районе Андреевки. Всё идет к тому, что враг в оккупированном Бахмуте окажется в полукольце. И будем мы их лупить там нещадно.

Угледар россияне просто ровняют с землей, как ранее Соледар. Лупят из тяжелой арты, используют авиабомбы.

Под Авдеевку противник стянул огромные силы. Наскоки захватчиков на этот город преследуют ряд задач: и отодвинуть ВСУ от Донецка, и решить политическую задачу. Мол, смотрите, мы целый город "освободили"! Не Бахмутом единым (захват которого роспропаганда сравнивает чуть ли не со штурмом Берлина во время Второй мировой)! Для путина это крайне важно в преддверии мартовских выборов. И с потерями россияне считаться не будут. Как не считались при штурмах Соледара и Бахмута. Надо будет положить под Авдеевкой тысячи — положат. И подгонять новое "пушечное мясо". Благо, его в рф — завались.

— Какие прогнозы в ракурсе российско-украинского противостояния на обозримое будущее?

— Нас будут лупить ракетами и дронами, которые россияне активно накапливают. Посмотрим, как выдержит наша энергосистема, якобы классно подготовленная, если верить словам украинского руководства.

Не прекратится возня на фронте.

От того, как пройдем эту зиму, будет зависеть многое. Если мы пройдем ее не хуже прошлой, то перед нами откроются отличные перспективы в ракурсе деоккупации своих территорий. К тому времени уже и натовские самолеты должны, наконец, у нас появиться. Но если окажется, что мы подготовились к зиме куда хуже, чем россияне, нам придется залечивать раны, а не думать о наступательных действиях.