"Бизнесменов пугает форма": известную военную выпроводили с форума в Киеве

Женщина собиралась рассказать, чем занимается Патронатная служба, но ей не дали выступить

В четверг, 26 октября, в центре Киева прошел большой форум Клуба молодых предпринимателей (Young Business Club). В качестве одного из спикеров была приглашена руководительница Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева, — однако ее попросили уйти.

Как объяснили военной, присутствующих на мероприятии "испугала" ее форма. Об этом сама она рассказала на своей странице в Фейсбук.

Форум молодых предпринимателей проводили в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в центре столицы, и туда пригласили только тех предпринимателей, чей годовой оборот составляет не менее $100 тысяч. В качестве главного спикера там был приглашен СЕО "WOG" Андрей Пивоварский.

Также там должна была выступить и Елена Толкачева, рассказать, чем занимается служба "Ангелы Азова", познакомиться с молодыми бизнесменами, которые могли бы им помочь, поддержать пострадавших, семьи погибших.

"Через 30 минут после того, как мы там находились, подошла одна из представителей организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что мужчин на этом мероприятии пугает военная форма. В центре Киева, в 2023 году, когда идет война, когда наши парни гибнут в самых страшных боях, когда мы их хороним каждый день, к нам подошла человек-организатор и попросила покинуть мероприятие из-за того, что гостей пугает военная форма. По факту просто пренебрежение к боли. Не знаю, как передать эмоции, которые мы до сих пор испытываем. Извините, но это мерзко", — рассказала Толкачева.

Стоит заметить, что украинцы на инцидент отреагировали крайне негативно. В частности, начали писать комментарии с критикой на страницах Young Business Club в соцсетях.

"Взять список присутствующих и раздать повестки", "Вы в какой стране работаете? Вы в курсе, что благодаря людям в форме страна существует?", "Верх цинизма. Поздравляем, пробили дно", — среди прочего, пишут в соцсетях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве произошел скандал с водителем такси, который высадил женщин среди улицы за просьбу говорить на украинском.