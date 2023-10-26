"Бізнесменів лякає форма": відому військову випровадили з форуму у Києві

Жінка збиралася розповісти, чим займається Патронатна служба, але їй не дали виступити

У четвер, 26 жовтня, у центрі Києва відбувся великий форум Клубу молодих підприємців (Young Business Club). В якості одного зі спікерів було запрошено керівницю Патронатної служби "Янголи Азову" Олену Толкачову, — проте її попросили піти.

Як пояснили військовій, присутніх на заході "злякала" її форма. Про це сама вона розповіла на своїй сторінці в Фейсбуці.

Форум молодих підприємців проводили у конгресно-виставковому центрі "Парковий" у центрі столиці, і туди запросили лише тих підприємців, чий річний оборот становить не менше $100 тисяч. В якості головного спікера там був запрошений СЕО "WOG" Андрій Пивоварський.

Також там мала виступити і Олена Толкачова, розповісти, чим займається служба "Янголи Азову", познайомитися з молодими бізнесменами, які могли б їм допомогти, підтримати постраждалих, сім’ї загиблих.

"Через 30 хвилин після того, як ми там знаходилися, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, бо чоловіків на цьому заході лякає військова форма. У центрі Києва, у 2023 році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть у найстрашніших боях, коли ми їх хоронимо щодня, до нас підійшла людина-організатор і попросила залишити захід через те, що гостей лякає військова форма. За фактом просто зневага до болю. Не знаю, як передати емоції, які ми досі відчуваємо. Вибачте, але це гидко", — розповіла Толкачова.

Варто зауважити, що українці на інцидент відреагували вкрай негативно. Зокрема, почали писати коментарі із критикою на сторінках Young Business Club у соцмережах.

"Взяти список присутніх і роздати повістки", "Ви в якій країні працюєте? Ви в курсі, що завдяки людям у формі країна існує?", "Верх цинізму. Вітаємо, пробили дно", — серед іншого, пишуть у соцмережах.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві стався скандал із водієм таксі, який висадив жінок серед вулиці за прохання говорити українською.