Бывший зам Ермака Тимошенко мухлевал с выездом из Украины и бесплатно жил в дорогом отеле — НАПК

Протокол экс-чиновнику отправят почтой

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который покинул свой пост в январе, не явился в НАПК для получения протокола о ряде правонарушений, включая использование служебного положения в личных целях.

Как сообщает пресс-служба НАПК, чиновника пригласили посетить Агентство 28 июля в 15:00, на что он дал согласие, но так и не прибыл. Поэтому протокол будет отправлен ему по почте.

Агентство сообщает, что Тимошенко использовал служебное положение, чтобы попросить ГПСУ о предоставлении разрешения на выезд за границу одному из своих подчиненных, однако как оказалось он оформлял его для себя и своего сына.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник в 2022 году три раза бесплатно проживал в отельном комплексе "Emili Resort", дважды из которых — с женой и сыном. Хоть сам Тимошенко признал, что проживал там, но не смог предоставить факт оплаты услуг на сумму в более 45 тысяч гривен.

Также НАПК сообщает, что бывший чиновник в 2022 году воспользовался прокатом автомобиля Porsche Taycan, что обошлось в 122 тысячи гривен. Однако факта оплаты этих услуг он тоже не предоставил.

"Такие действия квалифицированы по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков). На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Тимошенко перед увольнением стал фигурантом ряда громких скандалов, поэтому потеря поста для него была вопросом времени.

На его место после этого назначили бывшего главу Киевской ОГА Алексей Кулеба.