Колишній заступник Єрмака Тимошенко мухлював з виїздом з України та безкоштовно жив у дорогому готелі — НАЗК

Протокол ексчиновнику надішлють поштою

Колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, який залишив свою посаду в січні, не з’явився до НАЗК для отримання протоколу про низку правопорушень, включаючи використання службового становища в особистих цілях.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, чиновника запросили відвідати Агентство 28 липня о 15:00, на що він дав згоду, але так і не прибув. Тому протокол буде надіслано йому поштою.

Агентство повідомляє, що Тимошенко використав службове становище, щоб попросити ДПСУ про надання дозволу на виїзд за кордон одному зі своїх підлеглих, проте, як виявилося, він оформлював його для себе і свого сина.

Крім того, встановлено, що колишній чиновник у 2022 році тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", двічі з яких — із дружиною та сином. Хоч сам Тимошенко визнав, що мешкав там, але не зміг надати факт оплати послуг на суму понад 45 тисяч гривень.

Також НАЗК повідомляє, що колишній чиновник у 2022 році скористався прокатом автомобіля Porsche Taycan, що обійшлося у 122 тисячі гривень. Проте факт оплати цих послуг він теж не надав.

"Такі дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків). На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Кирила Тимошенко", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Тимошенко перед звільненням став фігурантом низки гучних скандалів, тому втрата посту для нього була питанням часу.

На його місце після цього призначили колишнього голову Київської ОДА Олексія Кулеба.