Скандал с военными на форуме в Киеве: основатель принес извинения, но еще больше разозлил украинцев

Украинцы возмущены

Основатель "Young Business Club" Андрей Остапчук принес извинения за то, что на большом форуме Клуба молодых предпринимателей в Киеве военных "Азова" попросили "спрятаться где-то в углу", чтобы не пугать собравшихся военной формой. Он заявил, что этот инцидент не отражает позиции Клуба.

Об этом Остапчук написал на своей странице в facebook. Он отметил, что для них это "большой урок" и выразил надежду на понимание.

"Сегодня мы хотим извиниться. Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников. В клубе более 70 сотрудников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы являться одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это выходит не всегда. Мы ежедневно благодарим военных, защищающих нашу страну, и делаем все возможное для их поддержки", — отметил Остапчук.

Он добавил, что сбор благотворительных аукционов YBC составил более 8 миллионов гривен и они постоянно ищут новые способы помочь армии. Однако под его постом трудно найти комментарий с "пониманием" ситуации, это еще больше подлило масла в огонь. Люди восприняли извинения Остапчука как попытку "прикрыть позорные поступки донатами". Возмущены они и тем, что ответственность пытаются переложить на рядовую сотрудницу.

"Понимания не будет. Сотрудников нанимают согласно ценностям команды. Какие у вас ценности – мы увидели…", "Более тщательно нужно выбирать людей в свою команду. Не поверю никогда что это личное решение и инициатива одного человека … Поэтому ваши извинения ничего не изменят, пока виновные в этом инциденте не понесут ответственность. Не нужно прикрывать позорные поступки донатами", "Интересно, чьи ценности эта девушка озвучила?", "Бизнес должен понять наконец, что работает и зарабатывает, во многом, благодаря военным", — пишут комментаторы.

Есть под постом и комментарии военных. Один из наших защитников пишет, что не верит в искренность извинений потому, что ощутил подобное отношение на себе, будучи в отпуске. По его словам, произошедшее на мероприятии — сегодняшняя реальность.

"Если честно, я не верю и искренность этих извинений. Объясню. Я недавно был в отпуске и сегодня молодежь реально боится людей в форме, потому что всюду им видятся ТЦКшники. У нас все, кто были мотивированы уже либо в могиле, либо в госпитале, либо до сих пор на фронте. То, что произошло на мероприятии — к сожалению, сегодняшняя действительность. "Уставшие" или "не созданные" для войны, шарахающиеся от формы. Я, к сожалению, это почувствовал на себе", — пишет военный.

Для справки: Young Business Club позиционирует себя как "экосистему, в которой невозможно не расти", "закрытый клуб молодых предпринимателей, которые стремятся к развитию и достижению амбициозных целей". Отмечается, что его членами могут стать только владельцы бизнеса, которые проходят тщательный отбор.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве произошел скандал с водителем такси. Он высадил женщин посреди улицы за просьбу говорить на украинском.