Туалетные ершики и швабры: нардеп попала в скандал с раздачей гуманитарки

Народная избранница любит дорогую одежду

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк попала в скандал с раздачей гуманитарной помощи. Она подарила одной из гимназий Киевщины инвентарь для уборки.

Как сообщает telegram-канал "Слон", Глебовская гимназия Дымерского поселкового совета получила от нардепа 3 туалетных ершика, 2 швабры, 2 ведра и жидкое мыло. Следует отметить, что позже со страницы учебного заведения пост о получении этой помощи был удален.

Сообщение Глебовской гимназии

"Скромно, как для депутата. Однако, и здесь есть "но". "Великолепные наборы" Ольга передала не от себя, хотя и получила персональную благодарность. Она вместе с благотворительным Фондом имени Михаила Василевского (ее отца) раздает гуманитарную помощь от USAID и unicef в своем избирательном округе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на странице фонда еще несколько фото того же инвентаря, который раздают с сентября. "Похоже, тогда и пришли гигиенические наборы от западных организаций, раздачу которых наши политики растягивают на месяцы пиара", — подчеркнули авторы канала.

Сообщение на странице фонда

"Зато Василевская-Смаглюк умеет тратить на себя — на 100-й день войны на встречу с военными нардеп пришла с сумкой Dolce&Gabbana за €1600. На зимней фото с другой военной на депутате пуховик от Canada Goose за €1250. В ВР — платье Сeline — такое сейчас можно приобрести за 1100 евро», — подчеркивается в сообщении канала.

Как известно, в 2019 году Василевская-Смаглюк была избрана депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №96 (Киевская область) как беспартийная.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как украинский народный депутат Лариса Билозир пришла на открытие осенней сессии ПАСЕ в составе украинской делегации с дорогой сумочкой, которая стоит 2,7 тысячи евро, то есть более 104 тысяч гривен.