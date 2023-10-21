Не только финансовая помощь: на что сейчас могут рассчитывать многодетные семьи в Украине

Озвучены условия, при которых выплаты могут отменить

Многодетные семьи в Украине могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Кроме того, им полагаются льготы.

Об этом рассказали на портале "РБК-Украина". Пособие выплачивается только на третьего и каждого следующего ребенка.

Так, многодетным семьям полагаются выплаты в размере 2 684 гривен. Выплачивается пособие ежемесячно до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет. Подать заявление на оформление соцпомощи можно в любое время, даже если ребенок уже не младенец. Для этого необходимо одному из родителей обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты.

Выплаты будет насчитывать именно орган соцзащиты по месту регистрации или проживания многодетной семьи. Но есть определенные условия, при которых семья может лишиться поддержки государства:

родители отказались от воспитания ребенка добровольно или их лишили родительских прав;

деньги, предназначенные на ребенка, используются нецелесообразно;

ребенка содержат в ненадлежащих условиях;

родители устроили ребенка на полное государственное содержание.

Если же, семья соблюдает все условия, то помимо выплат может рассчитывать и на социальные льготы. Так, многодетные родители имеют права на 50% скидку на отопление, если дома нет центрального отопления. Также предусмотрена 50% скидка на пользование стационарным телефоном и такая же скидка на оплату услуг ЖКХ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что страна в Европе выплатит украинским беженцам деньги для возвращения домой. Власти страны озвучили главное условие.