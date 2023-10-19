Государство выплатит деньги безработным: каков размер и от чего он зависит

Начисление будет производиться в течение 90 дней

Украинцы при разных обстоятельствах могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Безработные в нашей стране получают выплаты и увеличили их на 500 гривен.

Как говорится на сайте Фонда общеобязательного государственного социального страхования, размер минимальной помощи по безработице повышается с 1 тыс. грн – до 1,5 тыс. грн. Внутри перемещенные лица будут получать помощь в сумме 2,5 тыс. грн.

Согласно постановлению, минимальная выплата по безработице — 1,5 тысячи гривен. Она будет начисляться лицам, не имеющим страхового стажа. Также это касается тех, кто работал в течение последнего года менее семи месяцев.

А вот 2,5 тысячи гривен получат:

ВПЛ, взятых на учет без документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

граждане из ВПЛ, которые находятся на оккупированной территории или территории, где продолжаются боевые действия, в которых нет необходимых документов, однако информация о них есть в госреестрах.

Следует отметить, что такое поступление будет длиться всего 3 месяца (90 дней).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители шести областей Украины получат выплату в размере 3600 гривен.