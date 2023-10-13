При травме на производстве: при каких условиях человек может рассчитывать на 26 тысяч гривен
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Сумма зависит от одного фактора
Производство в случае травмы может начислить выплаты. Одной из таких является страховая выплата и ее размер не может превышать четыре минимальные зарплаты.
Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании", сумма ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью потери трудоспособности и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья.
Такие рабочие могут рассчитывать на выплату в размере 26800 гривен. То есть максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать четыре минимальных заработных плат.
Следует напомнить, что минимальная заработная плата по состоянию на 2023 год составляет 6 700 гривен.
Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты в пересчете на 100 процентов потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если лицо ухаживает за человеком с инвалидностью, может получить социальную выплату.