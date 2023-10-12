Ухаживаете за пожилым человеком – можете получить соцвыплату: сколько и как именно

Эта надбавка может перечисляться автоматически

Украинцы при разных обстоятельствах могут получить социальные выплаты. Одной из них является надбавка за уход за лицами с инвалидностью. Максимальная сумма начисления будет около 4722 гривен.

Как сообщает сайт "Зеркало недели", есть 7 видов надбавок. Сумма будет зависеть от разных обстоятельств и самая низкая из них — 1598 гривен.

Размер надбавки по уходу будут назначаться в следующих размерах:

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 4722 грн;

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе Б — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 грн;

одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе — 75% процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 1770,75 грн;

на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста — 5163 грн;

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста — 1281,5 грн;

на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста — 6392 грн;

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста — 1598 грн.

Если размер прожиточного минимума увеличится, то перерасчет государственной социальной помощи будет проводиться органами социальной защиты населения без подачи заявления лицом с инвалидностью с детства или законным представителем лица с инвалидностью с детства, признанного недееспособным, и ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, получающего государственную социальную помощь. .

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы получат 17,5 тысячи гривен от ООН.