Почти 11 тысяч гривен на человека: кто может претендовать на новую денежную помощь в Украине

Программа помощи доступна для жителей нескольких областей

Во время военного положения украинцы получают различные виды финансовой помощи, среди которых также выплата в размере почти 11 тысяч гривен. На нее могут претендовать определенные категории граждан.

Помощь предоставляет Эстонский совет по делам беженцев. В течение трех месяцев с момента подачи заявки украинцам выплачивают по 3,6 тысячи гривен (10800 грн) на протяжении трех месяцев. Об этом сообщили на сайте организации.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", — говорится в сообщении.

Рассчитывать на получение выплат могут жители шести областей.

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

Украинцы могут подать заявление по телефону 0-671-052-803 или же через запрос на сайте. Последний вариант — для людей, которые остались на временно оккупированных территориях или территориях, деоккупированных в течение последних двух месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере более 5 тысяч гривен. Есть несколько категорий граждан, которые могут претендовать на выплаты.