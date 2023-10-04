Выплата помощи от 5 тысяч гривен: кто из украинцев получит и какие условия

Можно получить консультацию

Граждане в Украине имеют право на выплаты. Одним из таких начислений является выплата для участников АТО, защитников с инвалидностью I и II группы, а также нетрудоспособных родителей, жен/мужчин, холостяков совершеннолетних детей с инвалидностью с детства I и II групп или людей с инвалидностью I группы — членов семей участников АТО, героев Небесной сотни и защитников и защитниц Украины.

Эти люди должны проживать в Киеве, говорят в Киевской городской государственной администрации. Они могут получить от 5 до 30 тысяч гривен.

Кто имеет право на такую выплату и какая сумма

5000 грн — ежегодная помощь киевлянам-участникам АТО;

30 тыс. грн — ежегодная помощь киевлянам-участникам АТО, а также защитникам и защитницам I группы;

20 тыс. грн — ежегодная помощь киевлянам-участникам АТО, а также защитникам и защитницам II группы.

10 тыс. грн — ежегодная помощь для нетрудоспособных родителей, жен/мужчин, холостых совершеннолетних детей с инвалидностью с детства I и II групп или людей с инвалидностью I группы — членов семей киевлян-участников АТО, героев Небесной сотни и защитников и защитниц Украины.

Как получить начисления и куда обращаться

Лицу следует обратиться в департамент соцполитики КГГА или ЦНАПа. Кроме того, можно получить консультацию в КБУ "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу: ул. Бастионная, 11 или по телефону горячей линии: 0800300633.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лица могут получить более 3 тысяч гривен.