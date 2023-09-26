До 800 гривен: кто из украинцев имеет право на социальную выплату и как ее получить

Есть шанс, что украинцам уплатят часть денег

Украинцы продолжают начислять социальные выплаты по некоторым обстоятельствам. Например, люди, которые ухаживают за пожилыми или больными людьми, имеют право на средства. Работники же объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления за причиненный российской агрессией вред жизни и здоровью при исполнении ими служебных обязанностей также получат деньги.

Как говорится в законопроекте "О выплате единовременного денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный причиненными военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности", инициированном народным депутатом от "Слуги Народа" Павлом Фроловым, сумма будет уплачиваться в размере 800, 500 и 200 тысяч гривен.

"Законопроект предусматривает суммы выплат в объеме 800, 500 и 200 тысяч гривен соответственно лицам с инвалидностью I, II и III группы, если такая инвалидность вызвана ранением, увечьем, контузией или заболеванием в результате боевых действий, бомбардировок или авиаударов после 24 февраля 2022 года", — сказал Павел Фролов.

Следует заметить, что некоторым украинцам могут доплатить только какую-то часть — пострадавшим и родственникам погибших, которым уже были назначены или выплаты другие виды пособия в меньшем размере.

Кроме того, Фролов отметил, что еще предстоит внести изменения в Государственный бюджет.

"Государство на законодательном уровне позаботилось о справедливости и благодарности медикам, энергетикам, связистам, коммунальщикам, водителям, железнодорожникам и всем тем, кто рискуя своей жизнью и здоровьем выполнял свой профессиональный долг, предоставлял украинцам жизненно важные услуги и помогал и помогает стране выстоять и победить", — добавил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что родители могут получить начисления в случае рождения ребенка.