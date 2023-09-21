Денежная помощь на погребение: от чего зависит сумма и как ее получить

Размер помощи зависит от того, каким законом корректируется пенсионная выплата

В Украине некоторые лица могут получить одновременно социальную помощь и пенсию. Это касается людей с инвалидностью, которая является им с детства. Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили о помощи на похороны пенсионера.

Как сообщили на странице ПФУ в Facebook, размер выплаты будет зависеть от закона, согласно которому пенсионеру была назначена пенсия. Деньги предоставляются лицам, совершившим погребение.

Какой размер выплаты

Если пенсионеру были начислены деньги по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то его родственники получат помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В случае, если пенсионная выплата уплачивалась по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи будет составлять две пенсии, получаемые человеком на момент смерти.

Какие документы нужны для получения помощи

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате помощи на погребение (заполняется во время приемки);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на захоронение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего текущего банковского счёта.

Важно учесть: если пенсионер умер за пределами нашей страны и регистрация смерти проведена органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявителю нужно будет предоставить свидетельство о смерти или ином документе, легализованном в соответствии с законодательством.

Выплата на погребение предоставляется ПФУ — начисляется на текущий банковский счет лица, осуществляющего погребение.

В случае, если у получателя отсутствует текущий банковский счет, деньги перечислят через международную платежную систему "Быстрая копейка". Затем заявитель сможет получить средства в любом отделении Ощадбанка. Для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Напомним, ранее Телеграф писал, что безработные украинцы имеют право на 100 тысяч гривен.