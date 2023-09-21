Грошова допомога на поховання: від чого залежатиме сума та як її отримати

Розмір допомоги залежить від того, яким законом корегується пенсійна виплата

В Україні деякі особи можуть отримати одночасно соціальну допомогу і пенсію. Це стосується людей з інвалідністю, яка є нею з дитинства. Окрім того, у Пенсійному фонді нагадали про допомогу на поховання пенсіонера.

Як повідомили на сторінці ПФУ у Facebook, розмір виплати залежатиме від закону, згідно з яким пенсіонеру було призначено пенсію. Гроші надаються особам, які здійснили поховання.

Який розмір виплати

Якщо пенсіонеру було нараховано гроші згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то його родичі отримають допомогу у розмірі тримісячної пенсії, але не менше, аніж п’ятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі, якщо пенсійна виплата сплачувалась за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги становитиме дві пенсії, які людина отримувала на момент смерті.

Які документи потрібні для отримання допомоги

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час приймання);

витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого поточного банківського рахунку.

Важливо врахувати: якщо пенсіонер помер за межами нашої країни і реєстрацію смерті проведено органами іноземної держави, законодавством якої не передбачена видача виписок і довідок, визначених в українському правовому полі, заявнику потрібно буде надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

Виплата на поховання надається ПФУ — нараховується на поточний банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

У разі, якщо в отримувача нема поточного банківського рахунку, гроші перерахують через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Потім заявник зможе отримати кошти у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

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