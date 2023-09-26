До 800 гривень: хто з українців має право на соціальну виплату та як її отримати

Є шанс, що українцям сплатять частину грошей

Українці продовжують нараховувати соціальні виплати через деякі обставини. Наприклад люди, які доглядають за літніми чи хворими людьми, мають право на кошти. А працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування за заподіяну російською агресією шкоду життю та здоров’ю під час виконання ними службових обов’язків також отримають гроші.

Як мовиться в законопроєкті "Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності", ініційованому народним депутатом від "Слуги Народу" Павлом Фроловим, сума буде сплачуватись в розмірі 800, 500 та 200 тисяч гривень.

"Законопроєкт передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю І, II та III групи, якщо така інвалідність викликана пораненням, каліцтвом, контузією або захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань або авіаударів після 24 лютого 2022, — сказав Павло Фролов.

Слід зауважити, що деяким українцям можуть доплатити лише якусь частину — постраждалим і родичам загиблих, яким вже було призначено або виплати інші види допомоги у меншому розмірі.

Окрім того, Фролов зазначив, що ще потрібно внести зміни до Державного бюджету.

"Держава на законодавчому рівні подбала про справедливість та подяку медикам, енергетикам, зв’язківцям, комунальникам, водіям, залізничникам та всім тим, хто ризикуючи своїм життям та здоров’ям виконував свій професійний обов’язок, надавав українцям життєво важливі послуги та допомагав і допомагає країні вистояти та перемогти", — додав нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що батьки можуть отримати нарахування у разі народження дитини.