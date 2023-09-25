Доглядаєте за літніми чи хворими - можете отримати допомогу: за яких умов та куди звертатись

Є чотири категорії осіб

В Україні деякі особи можуть отримати одночасно соціальну допомогу і пенсію. А от особи, які доглядають літнього чи хворого родича, мають право отримати соціальну допомогу від держави.

Як повідомляє На Пенсії, сплачувати гроші будуть установи соціального страхування та центри соціального забезпечення.

Крім людей, які доглядають літніх, отримувати виплати мають право опікуни:

осіб з інвалідністю першої групи;

людей похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворих осіб, які не можуть самі про себе подбати;

дітей з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

При цьому отримувати виплати мають право повнолітні дієздатні особи, які:

проживають разом з особою, з наведеного вище списку та мають загальний побут, що має бути підтверджено пропискою або перевіркою соцслужб;

не ведуть підприємницької діяльності та здійснюють догляд на непрофесійній основі;

мають щомісячний дохід нижче за прожитковий мінімум.

Таким людям треба звернутись до ЦНАПу, органів соцзахисту або виконавчого органу їхнього населеного пункту з відповідною заявою та документами. Після чого їхня заявка має бути розглянута протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що безробітні українці мають право на 100 тисяч гривень.