Ухаживаете за пожилыми или больными — можете получить помощь: при каких условиях и куда обращаться

Есть четыре категории человек

В Украине некоторые лица могут получить одновременно социальную помощь и пенсию. А вот лица, ухаживающие за пожилым или больным родственником, имеют право получить социальную помощь от государства.

Как сообщает На Пенсии, деньги будут платить учреждения социального страхования и центры социального обеспечения.

Кроме людей, которые ухаживают за пожилыми, получать выплаты имеют право опекуны:

лиц с инвалидностью первой группы;

пожилых людей с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больных лиц, которые не могут сами о себе позаботиться;

детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

При этом получать выплаты имеют право совершеннолетние дееспособные лица, которые:

проживают вместе с лицом, из вышеприведенного списка и имеют общий быт, что должно быть подтверждено пропиской или проверкой соцслужб;

не ведут предпринимательскую деятельность и осуществляют уход на непрофессиональной основе;

имеют ежемесячный доход ниже прожиточного минимума.

Таким людям нужно обратиться в ЦНАП, органы соцзащиты или исполнительного органа их населенного пункта с соответствующим заявлением и документами. После этого их заявка должна быть рассмотрена в течение 10 дней.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что безработные украинцы имеют право на 100 тысяч гривен.