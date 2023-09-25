Ухаживаете за пожилыми или больными — можете получить помощь: при каких условиях и куда обращаться
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В Украине некоторые лица могут получить одновременно социальную помощь и пенсию. А вот лица, ухаживающие за пожилым или больным родственником, имеют право получить социальную помощь от государства.
Как сообщает На Пенсии, деньги будут платить учреждения социального страхования и центры социального обеспечения.
Кроме людей, которые ухаживают за пожилыми, получать выплаты имеют право опекуны:
- лиц с инвалидностью первой группы;
- пожилых людей с когнитивными нарушениями;
- неизлечимо больных лиц, которые не могут сами о себе позаботиться;
- детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
При этом получать выплаты имеют право совершеннолетние дееспособные лица, которые:
- проживают вместе с лицом, из вышеприведенного списка и имеют общий быт, что должно быть подтверждено пропиской или проверкой соцслужб;
- не ведут предпринимательскую деятельность и осуществляют уход на непрофессиональной основе;
- имеют ежемесячный доход ниже прожиточного минимума.
Таким людям нужно обратиться в ЦНАП, органы соцзащиты или исполнительного органа их населенного пункта с соответствующим заявлением и документами. После этого их заявка должна быть рассмотрена в течение 10 дней.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что безработные украинцы имеют право на 100 тысяч гривен.