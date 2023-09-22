Батькам треба всього два документи, аби оформити грошову допомогу: які є умови

Є випадки, коли не гроші можуть не сплатити або їх частину

Україна фінансово підтримує родини, які з тих чи інших причин мають право на соціальні виплати. Наприклад, якщо в сім'ї є важкохвора дитина без встановлення інвалідності. А от інші батьки отримують нарахування у разі народження дитини.

Як повідомляють експерти порталу "Я і Закон", іноді батьків можуть позбавити цієї виплати. Хоча гроші при народженні дитини належать і опікунам чи усиновлювачам.

До того ж якщо народжуються двійнята, трійня або більше, то виплати призначаються на кожну дитину індивідуально.

Які потрібні документи для того, аби батьки отримали гроші

заява про призначення допомоги, складена за формою, затвердженою Мінпраці;

копія свідоцтва про народження дитини та довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини (крім випадків, коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану).

копія рішення суду про усиновлення чи відповідних органів щодо встановлення опіки — для усиновлювачів та опікунів.

Слід зауважити, якщо громадянка України народила дитину у момент тимчасового перебування за межами країни, то до органів соціального захисту та праці потрібно надати легалізовані в установленому порядку документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено законодавством.

У разі, якщо у батьків дитина народилась мертвою, то їм сплатять одноразову виплату у розмірі частини суми допомоги.

"Для цього потрібно надати довідку про народження дитини або копію її свідоцтва про народження українського чи іноземного зразка. Протягом десяти днів орган реєстрації актів цивільного стану подає до органів соцзахисту відповідні відомості за встановленою формою", — додають фахівці.

Чому Україна може припинити виплату допомоги для батьків

отримувача позбавили батьківських прав;

отримувач відмовився від виховання дитини;

одержувач використовує виплати в інших цілях та не забезпечує дитині належні умови утримання та виховання;

одержувач перебуває у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

настали інші обставини, передбачені законом.

Виплати припиняються з місяця, наступного за тим, коли виникли зазначені обставини.

Якщо одержувач загинув, то виплата допомоги припиняється. Відновити її можна лише після того, як інший родич/усиновитель/опікун протягом шести місяців звернеться із заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання про відновлення виплат.

Якщо дитина втратила батьків

Виплати на дитину перераховуються на рахунок, відкритий на її ім’я в банку в тому випадку, якщо вона втратила батьків і потрапила до будинку дитини на повне державне утримання. Випадків, за яких це може статися, кілька:

смерть самотньої матері чи обох батьків, усиновлювачів, опікуна досі виконання дитині одного року;

відмова матері (батьків) від утримання та виховання дитини до моменту виконання дитині одного року;

позбавлення батьківських прав батьків дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, що міністр соцполітики Оксана Жолнович думає про соцвиплати в Україні та пільгах для громадян.