Родителям нужно всего два документа, чтобы оформить денежную помощь: какие есть условия

Есть случаи, когда не деньги могут не оплатить или их часть

Украина финансово поддерживает семьи, по тем или иным причинам имеющим право на социальные выплаты. Например, если в семье тяжелобольной ребенок без установления инвалидности. А вот другие родители получают начисления в случае рождения ребенка.

Как сообщают эксперты портала "Я и Закон", иногда родителей могут лишить этой выплаты. Хотя деньги при рождении ребенка принадлежат и опекунам или усыновителям.

К тому же, если рождаются двойняшки, тройня или больше, то выплаты назначаются на каждого ребенка индивидуально.

Какие нужны документы для того, чтобы родители получили деньги

заявление о назначении помощи, составленное по форме, утвержденной Минтруда;

копия свидетельства о рождении ребенка и справка, выданная государственным органом регистрации актов гражданского состояния для назначения единовременной помощи при рождении ребенка (кроме случаев, когда смерть ребенка наступила до его регистрации в государственном органе регистрации актов гражданского состояния).

копия решения суда об усыновлении или соответствующих органов по установлению опеки для усыновителей и опекунов.

Следует заметить, если гражданка Украины родила ребенка в момент временного пребывания за пределами страны, то в органы социальной защиты и труда следует предоставить легализованные в установленном порядке документы компетентных органов страны пребывания, удостоверяющие рождение ребенка, если иное не предусмотрено законодательством.

В случае, если у родителей ребенок родился мертвым, то им уплатят единовременную выплату в размере части суммы помощи.

"Для этого нужно предоставить справку о рождении ребенка или копию его свидетельства о рождении украинского или иностранного образца. В течение десяти дней орган регистрации актов гражданского состояния представляет в органы соцзащиты соответствующие сведения по установленной форме", — добавляют специалисты.

Почему Украина может прекратить выплату помощи для родителей

получателя лишили родительских прав;

получатель отказался от воспитания ребенка;

получатель использует выплаты в других целях и не обеспечивает ребенку надлежащие условия содержания и воспитания;

получатель находится в местах лишения свободы по решению суда;

наступили другие обстоятельства, предусмотренные законом.

Выплаты прекращаются с месяца, следующего за тем, когда возникли указанные обстоятельства.

Если получатель погиб, выплата помощи прекращается. Восстановить ее можно только после того, как другой родственник/усыновитель/опекун в течение шести месяцев обратится с заявлением в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства о возобновлении выплат.

Если ребенок потерял родителей

Выплаты на ребенка перечисляются на счет, открытый на его имя в банке в том случае, если он потерял родителей и попал в дом ребенка на полное государственное содержание. Случаев, при которых это может произойти, несколько:

смерть одинокой матери или обоих родителей, усыновителей, опекуна до сих пор исполнения ребенку одного года;

отказ матери (родителей) от содержания и воспитания ребенка до момента исполнения ребенку одного года;

лишение родительских прав родителей ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, что министр соцполитики Оксана Жолнович думает о соцвыплатах в Украине и льготах для граждан.