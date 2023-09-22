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Родителям нужно всего два документа, чтобы оформить денежную помощь: какие есть условия

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 22 сентября 2023, 15:30
Украинская гривна. Фото Mинфин

Есть случаи, когда не деньги могут не оплатить или их часть

Украина финансово поддерживает семьи, по тем или иным причинам имеющим право на социальные выплаты. Например, если в семье тяжелобольной ребенок без установления инвалидности. А вот другие родители получают начисления в случае рождения ребенка.

Как сообщают эксперты портала "Я и Закон", иногда родителей могут лишить этой выплаты. Хотя деньги при рождении ребенка принадлежат и опекунам или усыновителям.

К тому же, если рождаются двойняшки, тройня или больше, то выплаты назначаются на каждого ребенка индивидуально.

Какие нужны документы для того, чтобы родители получили деньги

  • заявление о назначении помощи, составленное по форме, утвержденной Минтруда;
  • копия свидетельства о рождении ребенка и справка, выданная государственным органом регистрации актов гражданского состояния для назначения единовременной помощи при рождении ребенка (кроме случаев, когда смерть ребенка наступила до его регистрации в государственном органе регистрации актов гражданского состояния).
  • копия решения суда об усыновлении или соответствующих органов по установлению опеки для усыновителей и опекунов.

Следует заметить, если гражданка Украины родила ребенка в момент временного пребывания за пределами страны, то в органы социальной защиты и труда следует предоставить легализованные в установленном порядке документы компетентных органов страны пребывания, удостоверяющие рождение ребенка, если иное не предусмотрено законодательством.

В случае, если у родителей ребенок родился мертвым, то им уплатят единовременную выплату в размере части суммы помощи.

"Для этого нужно предоставить справку о рождении ребенка или копию его свидетельства о рождении украинского или иностранного образца. В течение десяти дней орган регистрации актов гражданского состояния представляет в органы соцзащиты соответствующие сведения по установленной форме", — добавляют специалисты.

Почему Украина может прекратить выплату помощи для родителей

  • получателя лишили родительских прав;
  • получатель отказался от воспитания ребенка;
  • получатель использует выплаты в других целях и не обеспечивает ребенку надлежащие условия содержания и воспитания;
  • получатель находится в местах лишения свободы по решению суда;
  • наступили другие обстоятельства, предусмотренные законом.

Выплаты прекращаются с месяца, следующего за тем, когда возникли указанные обстоятельства.

Если получатель погиб, выплата помощи прекращается. Восстановить ее можно только после того, как другой родственник/усыновитель/опекун в течение шести месяцев обратится с заявлением в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства о возобновлении выплат.

Если ребенок потерял родителей

Выплаты на ребенка перечисляются на счет, открытый на его имя в банке в том случае, если он потерял родителей и попал в дом ребенка на полное государственное содержание. Случаев, при которых это может произойти, несколько:

  • смерть одинокой матери или обоих родителей, усыновителей, опекуна до сих пор исполнения ребенку одного года;
  • отказ матери (родителей) от содержания и воспитания ребенка до момента исполнения ребенку одного года;
  • лишение родительских прав родителей ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, что министр соцполитики Оксана Жолнович думает о соцвыплатах в Украине и льготах для граждан.

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#Социальные выплаты #Выплаты