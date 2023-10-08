Майже 11 тисяч гривень на людину: хто може претендувати на нову грошову допомогу в Україні

Програма допомоги доступна для мешканців кількох областей

Під час воєнного стану українці отримують різні види фінансової допомоги, серед яких також виплата у розмірі майже 11 тисяч гривень. На неї можуть претендувати певні категорії громадян.

Допомога надає Естонська рада у справах біженців. Протягом трьох місяців з моменту подання заявки українцям виплачують по 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців (10800 грн). Про це повідомили на сайті організації.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям уразливості", — йдеться у повідомленні.

Розраховувати на отримання виплат можуть мешканці шести областей.

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

Українці можуть подати заяву за телефоном 0-671-052-803 або через запит на сайті. Останній варіант – для людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях чи територіях, деокупованих протягом останніх двох місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі понад 5 тисяч гривень. Існує кілька категорій громадян, які можуть претендувати на виплати.