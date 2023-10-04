Виплата допомоги від 5 тисяч гривень: хто з українців отримає та які умови

Можна отримати консультацію

Громадяни в Україні мають право на виплати. Однією з таких нарахувань є виплата для учасників АТО, захисників з інвалідністю I та II групи, а також непрацездатних батьків, дружин/чоловіків, неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I та II груп або людей з інвалідністю I групи — членів сімей учасників АТО, героїв Небесної сотні та захисників і захисниць України.

Ці особи мають проживати у Києві, кажуть у Київській міській державній адміністрації. Вони можуть отримати від 5 до 30 тисяч гривень.

Хто має право на таку виплату і яка сума

5000 грн — щорічна допомога киянам-учасникам АТО;

30 тис. грн — щорічна допомога киянам-учасникам АТО, а також захисникам і захисницям I групи;

20 тис. грн — щорічна допомога киянам-учасникам АТО, а також захисникам і захисницям II групи.

10 тис. грн — щорічна допомога для непрацездатних батьків, дружин/чоловіків, неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I та II груп або людей з інвалідністю I групи — членів сімей киян-учасників АТО, героїв Небесної сотні та захисників і захисниць України.

Як отримати нарахування та куди звертатись

Особі треба звернутись до департаменту соцполітики КМДА або ЦНАПу. Окрім того, можна отримати консультацію в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11 або за телефоном гарячої лінії: 0 800 300 633.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що особи можуть отримати понад 3 тисячі гривень.