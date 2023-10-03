Деякі українці можуть отримати понад 3 тисяч гривень: які є умови

Розмір коливатиметься в залежності від деяких обставин

Україна намагається під час війни фінансово підтримувати своїх громадян. Однією з таких виплат є соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, і осіб, які потребують допомоги на догляд.

Як мовиться на сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, є п'ять умов, за яких призначається державна виплата.

Громадяни України можуть очікувати на соціальну допомогу, якщо:

особа досягла віку 65 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю в установленому порядку;

відповідно до чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю в установленому порядку; особа не одержує пенсію або соціальні виплати , що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві; є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

(крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника). особа з інвалідністю І групи (вони не одержують пенсію);

(вони не одержують пенсію); дитина є померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Який розмір соціальної допомоги

особи з інвалідністю I групи (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн ;

; жінки, яким присвоєно звання "Мати-героїня" (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн ;

; особи з інвалідністю II групи (80% прожиткового мінімуму) — 1676,80 грн ;

; особи з інвалідністю III групи (60% прожиткового мінімуму) — 1255,80 грн ;

; священнослужителі, церковнослужителі (50% прожиткового мінімуму — 1046,50 грн ;

; особи, які досягли віку відповідно до закону (30% прожиткового мінімуму) — 627,90 грн ;

; на одну дитину померлого годувальника (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн ;

; на двох дітей померлого годувальника (120% прожиткового мінімуму) — 2511,60 грн ;

; на трьох і більше дітей померлого годувальника (150% прожиткового мінімуму) — 3139,50 грн.

До розміру державної соціальної допомоги доплачується щомісячна державна адресна допомога:

особи з інвалідністю II групи – 416,20 грн.

особи з інвалідністю III групи – 837,20 грн.

священнослужителі, церковнослужителі – 1046,50 грн.

особи, які досягли віку 65 років – 1465,10 грн.

Документи для оформлення виплати

заява;

декларація про доходи та майновий стан;

паспорт та код;

довідку про неотримання пенсії;

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які гроші можуть отримати люди, що постраждали від війни.