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Некоторые украинцы могут получить более 3 тысяч гривен: какие есть условия

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 03 октября 2023, 14:28
Украинская гривна. Фото Mинфин

Размер будет колебаться в зависимости от некоторых обстоятельств

Украина пытается во время войны финансово поддерживать своих граждан. Одной из таких выплат является социальная помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью и лиц, нуждающихся в помощи по уходу.

Как говорится на сайте Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, есть пять условий, при которых назначается государственная выплата.

Граждане Украины могут ожидать социальной помощи, если:

  • лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;
  • лицо не получает пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;
  • является малоимущим лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).
  • человек с инвалидностью I группы (они не получают пенсию);
  • ребенок является умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Каков размер социальной помощи

  • лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;
  • женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;
  • лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн;
  • лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн;
  • священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума) — 1046,50 грн;
  • лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн;
  • на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;
  • на двоих детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн;
  • на троих и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.

До размера государственной социальной помощи доплачивается ежемесячное государственное адресное пособие:

  • лица с инвалидностью II группы – 416,20 грн.
  • лица с инвалидностью III группы – 837,20 грн.
  • священнослужители, церковнослужители – 1046,50 грн.
  • лица, достигшие возраста 65 лет – 1465,10 грн.

Документы для оформления выплаты

  • заявление;
  • право на доходы и имущественное положение;
  • паспорт и код;
  • справку о неполучении пенсии;
  • копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);
  • копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие деньги могут получить люди, пострадавшие от войны.

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#Социальные выплаты #Выплаты