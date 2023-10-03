Некоторые украинцы могут получить более 3 тысяч гривен: какие есть условия

Размер будет колебаться в зависимости от некоторых обстоятельств

Украина пытается во время войны финансово поддерживать своих граждан. Одной из таких выплат является социальная помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью и лиц, нуждающихся в помощи по уходу.

Как говорится на сайте Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, есть пять условий, при которых назначается государственная выплата.

Граждане Украины могут ожидать социальной помощи, если:

лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;

в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке; лицо не получает пенсию или социальные выплаты , назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;

, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве; является малоимущим лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

(кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца). человек с инвалидностью I группы (они не получают пенсию);

(они не получают пенсию); ребенок является умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Каков размер социальной помощи

лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;

женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;

лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн;

лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн;

священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума) — 1046,50 грн;

лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн;

на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;

на двоих детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн;

на троих и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.

До размера государственной социальной помощи доплачивается ежемесячное государственное адресное пособие:

лица с инвалидностью II группы – 416,20 грн.

лица с инвалидностью III группы – 837,20 грн.

священнослужители, церковнослужители – 1046,50 грн.

лица, достигшие возраста 65 лет – 1465,10 грн.

Документы для оформления выплаты

заявление;

право на доходы и имущественное положение;

паспорт и код;

справку о неполучении пенсии;

копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие деньги могут получить люди, пострадавшие от войны.