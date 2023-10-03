Некоторые украинцы могут получить более 3 тысяч гривен: какие есть условия
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Размер будет колебаться в зависимости от некоторых обстоятельств
Украина пытается во время войны финансово поддерживать своих граждан. Одной из таких выплат является социальная помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью и лиц, нуждающихся в помощи по уходу.
Как говорится на сайте Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, есть пять условий, при которых назначается государственная выплата.
Граждане Украины могут ожидать социальной помощи, если:
- лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;
- лицо не получает пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;
- является малоимущим лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).
- человек с инвалидностью I группы (они не получают пенсию);
- ребенок является умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.
Каков размер социальной помощи
- лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;
- женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;
- лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн;
- лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн;
- священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума) — 1046,50 грн;
- лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн;
- на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;
- на двоих детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн;
- на троих и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.
До размера государственной социальной помощи доплачивается ежемесячное государственное адресное пособие:
- лица с инвалидностью II группы – 416,20 грн.
- лица с инвалидностью III группы – 837,20 грн.
- священнослужители, церковнослужители – 1046,50 грн.
- лица, достигшие возраста 65 лет – 1465,10 грн.
Документы для оформления выплаты
- заявление;
- право на доходы и имущественное положение;
- паспорт и код;
- справку о неполучении пенсии;
- копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);
- копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие деньги могут получить люди, пострадавшие от войны.