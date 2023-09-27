Выплаты родственников могут перейти к вам: какие категории начислений переходят по наследству

Если ваш родственник получал 3 разных денежных начисления, то они могут быть выплачены вам

Украинцы при разных обстоятельствах могут получать 8 разных социальных выплат от государства. В этот список также может попасть возможность передачи помощи по наследству.

Как говорят в Пенсионном фонде Украины, деньги по наследству может получить лицо, являющееся родственником погибшего человека, который в свою очередь получал некоторые социальные выплаты. То есть, эта процедура называется переход прав и обязанностей (наследства) от умершего человека (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

"В состав наследства входят права и обязанности, принадлежавшие умершему лицу на момент открытия наследства, и не прекратившиеся в результате его смерти. Права и обязанности, неразрывно связанные непосредственно с лицом наследодателя, в частности, право на возмещение вреда, нанесенного увечьем или иным повреждением здоровья, — в состав наследства не входят ", — разъясняется на сайте.

Какие выплаты могут переходить по наследству

в связи с временной нетрудоспособностью;

в связи с увечьем;

в связи с другими повреждениями здоровья;

Следует заметить, что начисление будет происходить в случае, если умерший или умерший не получил вышеуказанные выплаты за жизнь.

Между тем, как говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании", в состав наследства могут включаться суммы страховых выплат, которые не были своевременно выплачены пострадавшему человеку, по вине уполномоченного органа управления или его территориальных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы имеют право на социальную выплату в размере от 800 тысяч гривен.