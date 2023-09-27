Виплати родичів можуть перейти до вас: які категорії нарахувань переходять у спадок

Якщо ваш родич отримував 3 різні грошові нарахування, то вони можуть бути сплачені вам

Українці мають можливість отримувати деякі соцвиплати, які їхні померлі родичі здобути не встигли. Влада пояснила, у якому разі є шанс на виплату.

Як кажуть у Пенсійному фонді України, гроші у спадок може отримати особа, яка є родичем загиблої людини, що своєю чергою отримувала деякі соціальні виплати. Тобто, ця процедура називається перехід прав та обов'язків (спадщині) від людини, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

"До складу спадщини входять права та обов’язки, що належали померлій особі на момент відкриття спадщини, і які не припинилися внаслідок її смерті. Права та обов’язки, що нерозривно пов’язані безпосередньо з особою спадкодавця, зокрема, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, — до складу спадщини не входять", — роз'яснюється на сайті.

Які виплати можуть переходити у спадщину

у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

у зв'язку з каліцтвом;

у зв'язку з іншими ушкодженнями здоров'я;

Слід зауважити, що нарахування відбуватиметься у разі, якщо померлий чи померла не отримав(ла) вищезазначені виплати за життя.

Тим часом як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", до складу спадщини можуть включатися суми страхових виплат, що не були своєчасно виплачені постраждалій людині, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці мають право на соціальну виплату в розмірі від 800 тисяч гривень.