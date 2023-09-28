Деньги на детей от государства: кто имеет право и что могут получить родители

Надо подготовить шесть документов

Некоторые украинцы продолжают получать разные виды социальных выплат и одной из них является денежная помощь одиноким матерям. На него имеют право две категории лиц.

Как сообщают на сайте Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, для получения необходимо предоставить шесть документов. Есть также случаи, когда социальную выплату могут не выплатить.

Право на помощь имеют:

одинокие матери, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе, выданном компетентными органами иностранного государства, отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которая (который) не получает на них пенсию в случае потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца.

Помощь на детей одиноким матерям, одиноким усыновителям, матерям (отцам) в случае смерти одного из родителей, имеющих детей до 18 лет (если дети учатся по дневной форме в учреждениях общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей и высшей образования, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет), предоставляется в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев.

Каков размер социальной выплаты на ребенка

– дети до 6 лет: с 01.01.2023 – 2272,00 грн.

– дети от 6 до 18 лет: с 01.01.2023 – 2833,00 грн.

– дети от 18 до 23 лет (обучающиеся): с 01.01.2023 – 2684,00 грн.

Следует заметить, что деньги предоставляют на каждого ребенка, если он в семье не один.

Когда государство не будет платить помощь

в составе семьи есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, и не работали, не проходили военной службы, не осуществляли предпринимательскую или профессиональную независимой деятельности, не получали образование по дневной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, не зарегистрированные в центре занятости как безработные или как ищущие работу, суммарно более трех месяцев в течение периода, за который учитываются доходы;

лица, входящие в состав семьи, в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи на детей одиноким матерям, совершили покупку земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства (механизма), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатили (разово) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных в соответствии с социальной нормой жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания) на сумму, превышающую 50 тыс. гривен;

в собственности семьи есть вторая квартира (дом);

в собственности семьи имеется более одного автомобиля, транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с даты выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Как получить деньги одинокому(кой) отцу (матери)

подать заявление о назначении помощи, состоящей по форме, утвержденной Минсоцполитики;

подать декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

предоставить копию свидетельства рождения ребенка;

представить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце ребенка для назначения помощи;

подать справку о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения (в случае невозможности подтверждения таких доходов справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);

предоставить копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей указанные пенсии и государственную социальную помощь (в случае смерти одного из родителей).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые выплаты, которые не получил ваш родственник, могут быть перечислены вам.