Гроші на дітей від держави: хто має право та що можуть отримати батьки

Треба підготувати шість документів

Деякі українці продовжують отримувати різні види соціальних виплат і однією з таких є грошова допомога одиноким матерям. На неї мають право дві категорії осіб.

Як повідомляють на сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, для отримання необхідно подати шість документів. Є також випадки, коли соціальну виплату можуть не сплатити.

Право на допомогу мають:

одинокі матері, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі, виданому компетентними органами іноземної держави, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Який розмір соціальної виплати на дитину

– діти до 6 років: з 01.01.2023 – 2272,00 грн.

– діти від 6 до 18 років: з 01.01.2023 – 2833,00 грн.

– діти від 18 до 23 років (особи, які навчаються): з 01.01.2023 – 2684,00 грн.

Слід зауважити, що гроші надають на кожну дитину, якщо вона в сім'ї не одна.

Коли держава не сплачуватиме допомогу

у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіту за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (разово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно з соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

у власності сім’ї є друга квартира (будинок);

у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда і причепа).

Як отримати гроші одинокому(кій) батьку (матері)

подати заяву про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

подати декларацію про доходи та майновий стан сім’ї;

подати копію свідоцтва про народження дитини;

подати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги;

подати довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення (в разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою, до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру);

подати копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (в разі смерті одного з батьків).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі виплати, які не отримав ваш родич, можуть бути перераховані вам.