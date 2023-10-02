Деньги для людей, пострадавших от войны: какой размер выплаты и кому насчитают

Можно ожидать сумму до 1 миллиона гривен

Гражданам Украины с начала войны продолжают начислять социальные выплаты при разных обстоятельствах. Одной из таких является выплата денег в случае инвалидности I-III группы или смерти из-за войны.

Как говорится в законе "О выплате единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный причиненными военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности", размер начисления будет в пределах от 200 тыс до 1 млн гривен.

Кто сможет получить выплаты

работники объектов критической инфраструктуры;

лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

журналисты;

или члены их семей.

Размер финансовой помощи

В случае получения инвалидности от III до I, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – от 200 до 800 тысяч гривен;

В случае гибели, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 млн гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы при определенных условиях могут получить до 800 гривен.