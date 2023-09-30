Выплаты вырастут: на какие суммы смогут претендовать некоторые украинцы в октябре

Пересмотр выплат произойдет с 1 октября

Украинцы, которые получали выплаты от гуманитарных организаций, могут рассчитывать на то, что начиная с октября объемы помощи существенно увеличатся.

Как проинформировала одна из таких организаций ADRA, причиной пересмотра размера выплат стало повышение стоимости продуктов первой необходимости и общих расходов на жизнь из-за разрушения россиянами украинской экономики.

"С 1 октября уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства вместо ранее выплачиваемых 2220 грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарные организации будут регулярно пересматривать размер выплат в зависимости от ситуации в Украине, чтобы уязвимые слои населения могли позволить себе купить самое необходимое.

"Различные организации могут вводить новый размер помощи одновременно. Однако все организации согласовали пересмотренный размер денежной помощи и обязались сделать все возможное, чтобы применить его как можно скорее", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы при некоторых условиях могут получить до 800 гривен.

Также мы писали, что родители могут получить начисления в случае рождения ребенка.