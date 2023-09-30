Виплати зростуть: на які суми зможуть претендувати деякі українці у жовтні

Перегляд виплат відбудеться з 1 жовтня

Українці, які отримували виплати від гуманітарних організацій, можуть розраховувати на те, що, починаючи з жовтня, обсяги допомоги суттєво збільшаться.

Як поінформувала одна з таких організацій ADRA, причиною перегляду розміру виплат стало підвищення вартості продуктів першої необхідності та загальних витрат на життя через руйнування росіянами української економіки.

"З 1 жовтня вразливі верстви населення отримуватимуть 3600 грн для кожного члена домогосподарства замість 2220 грн, що раніше виплачувались", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гуманітарні організації регулярно переглядатимуть розмір виплат залежно від ситуації в Україні, щоб уразливі верстви населення могли дозволити собі купити найнеобхідніше.

"Різні організації можуть вводити новий розмір допомоги одночасно. Проте всі організації погодили переглянутий розмір грошової допомоги і зобов’язалися зробити все можливе, щоб застосувати його якнайшвидше", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці за певних умов можуть отримати до 800 гривень.

Також ми писали, що батьки можуть отримати нарахування у разі народження дитини.