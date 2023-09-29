Деньги для ВПЛ: почему некоторым лицам в Украине не поступают средства

Такая сумма денег поступает украинцам с 24 февраля 2022 года

Внутриперемещенные лица, вынужденно покинувшие свои дома, получают социальную денежную помощь, однако есть случаи, когда ее могут не выплатить. Это связано с техническими проблемами.

На портале "ЄДомомога" объяснили, кто и как может получить выплаты в размере 2 и 3 тысяч гривен. Эти деньги выплачиваются ежемесячно.

Итак, денежные выплаты предусматриваются для:

2 тыс. грн. для лиц от 18 лет;

для лиц от 18 лет; 3 тыс. грн. для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Выплаты для ВПЛ 2023 – как выплачиваются

Кабмин Украины внес некоторые изменения в правила оплаты денег. В частности, с 1 августа начисления будут назначаться только на шесть месяцев, а если те, кому помощь назначили до даты, смогут получать выплаты до конца января 2024 года.

Почему задерживают выплаты ВПЛ

На сайте "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека" отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, имеющие право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

"Таким лицам следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания и выяснить причину. Там обязаны вас принять – независимо от того, где именно вы зарегистрированы ", — объясняют на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы при некоторых условиях могут получить до 800 гривен.