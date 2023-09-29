Гроші для ВПО: чому деяким особам в Україні не надходять кошти
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Така сума грошей надходить українцям з 24 лютого 2022 року
Внутрішньопереміщені особи, які вимушено залишили свої будинки, отримують соціальну грошову допомогу, однак є випадки, коли її можуть не виплатити. Це пов'язано з технічними проблемами.
На порталі "єДомомога" пояснили, хто і як може отримати виплати у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Ці гроші виплачуються щомісячно.
Тож, грошові виплати передбачаються для:
- 2 тис. грн для осіб від 18 років;
- 3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.
Виплати для ВПО 2023 – як виплачуються
Кабмін України вніс деякі зміни до правил сплачування грошей. Зокрема, з 1 серпня нарахування призначатимуть лише на шість місяців, а якщо ті, кому допомогу призначили до цієї дати, зможуть отримувати виплати до кінця січня 2024 року.
Чому затримують виплати ВПО
На сайті "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини" зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.
"Таким особам варто звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані", — пояснюють на сайті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці за деяких умов можуть отримати до 800 гривень.